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«Барселона» предложила Левандовски 35 — 40 млн евро в год до оплаты налогов

11 Апреля 2022 • 20:34 Комментировать

Менеджмент «Барселоны» продолжает думать об усилении линии центрального форварда. Приоритетом стало подписание Левандовски.

Агент поляка ведет переговоры с «сине-гранатовыми». Если верить изданию Sky Sport, испанцы предлагают контракт на 35 — 40 млн евро до уплаты налогов. Длительность контракта — 2-3 сезона в зависимости от качества выступлений игрока.

Таким образом, Левандовски «чистыми» может зарабатывать около 20 млн евро за сезон.

Хави ясно дал понять, что подписание поляка — хорошая идея. Он готов интегрировать его в состав как можно скорее.


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