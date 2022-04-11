«Барселона» предложила Левандовски 35 — 40 млн евро в год до оплаты налогов

Менеджмент «Барселоны» продолжает думать об усилении линии центрального форварда. Приоритетом стало подписание Левандовски.

Агент поляка ведет переговоры с «сине-гранатовыми». Если верить изданию Sky Sport, испанцы предлагают контракт на 35 — 40 млн евро до уплаты налогов. Длительность контракта — 2-3 сезона в зависимости от качества выступлений игрока.

Таким образом, Левандовски «чистыми» может зарабатывать около 20 млн евро за сезон.

Хави ясно дал понять, что подписание поляка — хорошая идея. Он готов интегрировать его в состав как можно скорее.