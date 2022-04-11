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Каземиро поддержал Бэйла после свиста фанатов в сторону валлийца

11 Апреля 2022 • 18:01 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро раскритиковал фанатов «сливочных» за негативное отношение к Гарету Бэйлу. Валлиец вышел на поле в матче 31-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (2:0), но попал под дикий свист болельщиков.

«Если болельщики свистят в адрес одного футболиста, получает вся команда. Конечно, мне не нравится эта ситуация. Партнеры должны поддержать Гарета. Нас расстраивает такое поведение. Это важный игрок для клуба. Он оказал большое влияние на команду. Сегодня мы вместе должны идти до конца. Команда рассчитываем на поддержку фанатов» — сказал Каземиро изданию Goal.com.


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