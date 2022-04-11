Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, вероятно, продолжит карьеру в «Барселоне». Ситуация у поляка очень тяжелая. Издание Interia Sport сообщает, что менеджмент немецкого клуба готов обсуждать продажу 33-летнего футболиста летом.

Левандовски согласовал 3-летний контракт с «Барселоной».

Если верить источнику, предложение от «сине-гранатовых» оказалось наиболее привлекательным. Дополнительно к поляку обратились представители «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Следует отметить, что отношения между Левандовски и руководством «Баварии» резко ухудшились.

Текущий контракт работает до лета 2023 года.