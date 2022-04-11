Хави: «Педри – выдающийся игрок, но мы не зависим от него»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил полузащитника клуба Педри, однако, заметил, что игра клуб не сильно зависит от игры одного футболиста.

«Послушайте, он выдающийся игрок. Не скупитесь на похвалу в его адрес. Он игрок, который меня волнует и может изменить ситуацию. Он забил отличный гол в ворота «Леванте», но я не думаю, что у нам есть зависимость от него», - сказал Хави.

Он отметил, что в команде есть не менее значимые игроки. «Френки де Йонг и Нико Гонсалес тоже приложили усилия, — сказал Хави после игры с «Леванте».

«Это то, что мы все должны делать. Нельзя всегда показывать красивый футбол».

В этом сезоне Педри провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.