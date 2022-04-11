Хави настраивает игроков «Барселоны» на борьбу за первое место в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави настраивает своих игроков на борьбу за первое место в Ла Лиге, сообщает Diario AS.

Сообщается, что президент клуба Жоан Лапорта и Хави стремились передать эту «послание» игрокам первой команды. Наставник каталонского клуба надеется, что «Реал» начнет терять очки в ближайших матчах. В следующем туре мадридский клуб встретится с одной из команд из верхней части таблицы – «Севильей».

На данный момент отрыв «Реала» от «Барселоны» составляет 12 очков. Для того, чтобы побороться с «Реалом» за победу в чемпионате, «Барселона» обязана не терять очки и надеяться на неудачи столичного клуба.