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«Барселона» нацелится на Фелиша, если «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов

11 Апреля 2022 • 13:03 Комментировать

«Барселона» нацелится на нападающего Жоау Фелиша, если «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов, SPORT.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски. Также была информация, что Эрлинг Холанн был главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно, но стороны не смогли прийти к согласию из-за финансовых требования форварда дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что агент Фелиша Хорхе Мендес, как ожидается, будет настаивать на его уходе из «Атлетико», если клуб не сможет попасть в зону Лиги чемпионов. Впрочем, трансфер Фелиша может обойтись «Барселоне» не дешево, учитывая, что мадридский клуб заплатил за него ранее около 120 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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