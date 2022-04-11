«Барселона» нацелится на Фелиша, если «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов

«Барселона» нацелится на нападающего Жоау Фелиша, если «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов, SPORT.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски. Также была информация, что Эрлинг Холанн был главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно, но стороны не смогли прийти к согласию из-за финансовых требования форварда дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что агент Фелиша Хорхе Мендес, как ожидается, будет настаивать на его уходе из «Атлетико», если клуб не сможет попасть в зону Лиги чемпионов. Впрочем, трансфер Фелиша может обойтись «Барселоне» не дешево, учитывая, что мадридский клуб заплатил за него ранее около 120 миллионов евро.