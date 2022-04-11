«Валенсия» готова продать Силлессена

Руководители «Валенсии» готовы в летнее трансферное окно расстаться с голландским голкипером Яспером Силлессеном.

По информации издания Marca, «летучие мыши» собираются продать 32-летнего голландского голкипера. «Валенсия» готова рассмотреть любые варианты по продаже Силлессена. Напомним, что действующее соглашение вратаря с испанским клубом рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Яспер Силлессен провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 15 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.