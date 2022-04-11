«Барселона» намерена возобновить переговоры с Серхи Роберто

«Барселона» намерена возобновить переговоры о новом контракте с полузащитником Серхи Роберто. У футболиста осталось меньше трех месяцев по контракту с клубом, в котором он вырос, и, похоже, он намерен остаться в «Барселоне».

Как сообщает Sport, главный тренер каталонского клуба Хави хочет сохранить игрока в составе.

«Клуб и игрок знают мое мнение. Обе стороны должны прийти к соглашению», - заявил Хави на пресс-конференции с журналистами.

В апреле Роберто должен вернуться к тренировкам после травмы, которую он получил в декабре.