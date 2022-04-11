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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасиль о Давиде Сильве: «Ему 36, но кажется, что он на десять лет моложе»

11 Апреля 2022 • 10:35 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Сосьедад
окончен

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил игру полузащитника-ветерана Давида Сильвы.

«Приятно иметь таких игроков. Он полон энтузиазма. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на него в будущем. Ему 36, но кажется, что ему 26», - сказал наставник «Реал Сосьедад» в интервью Diario AS.

В минувшем туре чемпионата Испании клуб переиграл «Эльче» со счетом 2:1. Обе голевые передачи сделал Сильва.

«Он как молодой парень. Это роскошь иметь его с нами – он создает в команде огромную конкуренцию», - добавил Альгуасиль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва Иманоль Альгуасил
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