Обамеянг: Дембеле должен остаться в «Барселоне»

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг посоветовал французу Усману Дембеле остаться в каталонской команде.

Обамеянг сказал, что 24-летний французский футболист должен остаться в каталонском клубе. Форвард отметил, что от этого зависит не только игра «Барселоны», но и её результаты. Габонец добавил, что ему очень нравится играть в одной команде с Дембеле, который прекрасно начинает атаки на своём фланге.

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал 11 ассистов. Летом француз станет свободным агентом.