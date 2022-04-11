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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг забил за «Барселону» 8 голов в 9 матчах Ла Лиги

11 Апреля 2022 • 01:05 Комментировать

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает радовать фанатов «Барселоны» и тренерский штаб.

В рамках 31-го тура Ла Лиги габонец забил свой 8-й гол, чем помог сравнять счет в игре с «Леванте» (3:2).

Форвард провел 9 игру за «сине-гранатовых», причем смог отличиться на данном отрезке 8 раз.

Также у габонца в активе присутствует 1 результативная передача.

Зимой Обамеянг подписал контракт с «Барселоной» в качестве свободного агента. Футболист покинул лондонский «Арсенал» из-за конфликта с главным тренером Микелем Артетой.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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