Дембеле просит космический подписной бонус от «Барселоны»

Руководители «Барселоны» пытаются продлить контракт с вингером Усманом Дембеле. Если верить изданию Mundo Deportivo, агент футболиста просит комический подписной бонус.

Назвать конкретную сумму издание не решилось, но речь идет о десятках миллионах евро. Именно данный фактор сыграет важную роль в создании проблем при переговорном процессе между сторонами.

Действующее соглашение работает до лета 2022 года. Дембеле все еще не подписал новый контракт с «Барселоной». Главный тренер Хави настаивает на том, чтобы француза продлили на как можно более долгий срок.