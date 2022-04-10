Информация о покупке Абрамовичем «Валенсии» не соответствует действительности

Представитель Романа Абрамовича второй раз опровергает покупку нового футбольного клуба. Недавно было сказано о возможной покупке турецкого «Гёзтепе». Информация оказалась ложной. То же самое касается и «Валенсии».

«Информация не соответствует действительности» — сказал представитель.

10 апреля появилась информация о том, что Абрамович — один из претендентов для покупки контрольного пакета акций «Валенсии». Якобы действующий владелец «летучих мышей» Питер Лим прилетел в Лондон и предложил приобрести клуб за 250 млн евро.