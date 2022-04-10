«Реал Сосьедад» был сильнее «Эльче» на выезде

«Реал Сосьедад» на выезде победил «Эльче» со счётом 2:1 в рамках 31-го тура чемпионата Испании.
Гидо Каррильо открыл счёт на третьей минуте, а Александр Сорлот и Робен Ле Норман принесли победу гостевой команде. Стоит отметить, что Александр Исак на 19-й минуте не реализовал пенальти.
«Реал Сосьедад» остался на шестом месте, имея в активе 54 очка. «Эльче» занимает 15-ю строчку (32 очка).
Протокол игры
|(1:0) Каррильо Гидо3'
|31'Сорлот Александр (1:1)
|39'Ле Норман Робен (1:2)
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон 21' 68' (Фернандес Хосан ( 68') •Роко Энсо•Диего Гонсалес VII 46' (Верду Гонсало ( 46') •Мохика Хоан•Моренте Тете•Гумбау Херард 24' 46' (Гутьеррес Хосе ( 46') •Маскарель Омар 82' (Перес Кике ( 82') •Фидель Чавес•Каррильо Гидо 34' 42' (Понсе Эсекель ( 42') •Милья Пере
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба 82' 85' (Горосабел Андони ( 85') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего 79' (Ариц Элустондо ( 79') •Субименди Мартин • 37'Рафинья Алькантара 68' (Янузай Аднан ( 68') •Мерино Микель•Сильва Давид 79' (Муньос Айхен ( 79') •Исак Александр • 19'Сорлот Александр 68' (Порту Кристиан ( 68')
10 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).