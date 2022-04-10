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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» был сильнее «Эльче» на выезде

10 Апреля 2022 • 21:30 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Сосьедад
окончен

«Реал Сосьедад» на выезде победил «Эльче» со счётом 2:1 в рамках 31-го тура чемпионата Испании.

Гидо Каррильо открыл счёт на третьей минуте, а Александр Сорлот и Робен Ле Норман принесли победу гостевой команде. Стоит отметить, что Александр Исак на 19-й минуте не реализовал пенальти.

«Реал Сосьедад» остался на шестом месте, имея в активе 54 очка. «Эльче» занимает 15-ю строчку (32 очка).

Протокол игры  
Эльче 1:2Реал Сосьедад
(1:0) Каррильо Гидо3'   
  31'Сорлот Александр (1:1)
  39'Ле Норман Робен (1:2)
Бадия ЭдгарПаласиос Элибельтон   21'  68' (Фернандес Хосан (  68') Роко ЭнсоДиего Гонсалес VII  46' (Верду Гонсало (  46') Мохика ХоанМоренте ТетеГумбау Херард   24'  46' (Гутьеррес Хосе (  46') Маскарель Омар  82' (Перес Кике (  82') Фидель ЧавесКаррильо Гидо   34'  42' (Понсе Эсекель (  42') Милья Пере
Запасные: Барраган АнтониоАндреу ЛлуисКасилья КикоОлаза ЛукасБигас ПедроМарконе ИванПьятти Пабло
Ремиро АлехандроСальдуа Хосеба   82'  85' (Горосабел Андони (  85') Субельдия ИгорЛе Норман РобенРико Диего  79' (Ариц Элустондо (  79') Субименди Мартин   37'Рафинья Алькантара  68' (Янузай Аднан (  68') Мерино МикельСильва Давид  79' (Муньос Айхен (  79') Исак Александр   19'Сорлот Александр  68' (Порту Кристиан (  68')
Запасные: Гевара АндерРайан МэттИльяраменди АсьерГуриди ХонМартин АндерДжуара НаисПачеко Хон
10 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Реал Сосьедад Эльче
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окончен Осасуна 1:0 Алавес 1.97 3.30 4.30
окончен Эспаньол 1:0 Сельта 2.95 3.10 2.60
окончен Эльче 1:2 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
Идет 5 минута Леванте 0:0 Барселона 6.20 4.80 1.50
11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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