«Эспаньол» вырвал победу у «Сельты» в концовке матча

«Эспаньол» одержал победу в матче против «Сельты» (1:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Единственный гол в игре забил У Лэй на 89-й минуте.
Победа позволила «Эспаньолу» опередить «Сельту» в турнирной таблице. «Эспаньол» набрал 39 очков, у «Сельты» на три очка меньше. Команды располагаются на 11-м и 12-м местах в турнирной таблице соответственно.
Протокол игры
Лопес Диего•Хиль Оскар II•Калеро Фернандо • 45'Кабрера Леандро•Педроса Адриа•Баре Кейди 55' 67' (Лэй У ( 67') •Дардер Серхи•Эмбарба Адриан 67' (Де Вильена Тонни ( 67' ) • 81'Эррера Янгель • 43'Пуадо Хавьер•Рауль де Томас
Дитуро Матиас•Васкес Кевин • 77'Айду Джозеф•Араухо Нестор•Галан Хави•Пейнадо Франсиско•Браис Мендес 67' (Солари Аугусто ( 67') •Денис Суарес•Серви Франко•Мина Сантьяго 46' (Тьяго Гальярдо ( 46') •Аспас Яго
10 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).