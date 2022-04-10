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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» вырвал победу у «Сельты» в концовке матча

10 Апреля 2022 • 19:09 Комментировать
Эспаньол
1:0
Сельта
окончен

«Эспаньол» одержал победу в матче против «Сельты» (1:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Единственный гол в игре забил У Лэй на 89-й минуте.

Победа позволила «Эспаньолу» опередить «Сельту» в турнирной таблице. «Эспаньол» набрал 39 очков, у «Сельты» на три очка меньше. Команды располагаются на 11-м и 12-м местах в турнирной таблице соответственно.

Протокол игры  
Эспаньол 1:0Сельта
Лопес ДиегоХиль Оскар IIКалеро Фернандо   45'Кабрера ЛеандроПедроса АдриаБаре Кейди   55'  67' (Лэй У (  67') Дардер СерхиЭмбарба Адриан  67' (Де Вильена Тонни (  67'   81') Эррера Янгель   43'Пуадо ХавьерРауль де Томас
Запасные: Давид ЛопесМану МорланесМелендо ОскарДимата ЛандриМорон ЛоренцоМерида ФранСерхи ГомесВидаль АлешРибаудо НикоОйер Оласабаль
Дитуро МатиасВаскес Кевин   77'Айду ДжозефАраухо НесторГалан ХавиПейнадо ФрансискоБраис Мендес  67' (Солари Аугусто (  67') Денис СуаресСерви ФранкоМина Сантьяго  46' (Тьяго Гальярдо (  46') Аспас Яго
Запасные: Фонтан ХосеНолито АгудоПинеда ОрбелинМурильо ДжейсонРубен БланкоКаррильо КокеДомингес Карлос
10 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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окончен Осасуна 1:0 Алавес 1.97 3.30 4.30
окончен Эспаньол 1:0 Сельта 2.95 3.10 2.60
Идет 30 минута Эльче 1:0 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
10.04  22:00 Леванте ... Барселона 6.20 4.80 1.50
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Сегодня, 10 Апреля
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