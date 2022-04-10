«Эспаньол» вырвал победу у «Сельты» в концовке матча

«Эспаньол» одержал победу в матче против «Сельты» (1:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Единственный гол в игре забил У Лэй на 89-й минуте.

Победа позволила «Эспаньолу» опередить «Сельту» в турнирной таблице. «Эспаньол» набрал 39 очков, у «Сельты» на три очка меньше. Команды располагаются на 11-м и 12-м местах в турнирной таблице соответственно.