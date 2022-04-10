Хави высказался о возможных трансферах «Барселоны»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал журналистам о возможных трансферах каталонской команды в летнее межсезонье.

Хави сказал, что «Барселона» находится в непростой экономической ситуации, так что каталонская команда не может позволить себе какие-то излишества. Наставник «сине-гранатовых» добавил, что руководство «Барселоны» прекрасно знает о его желаниях и приоритетах, но сейчас клуб серьёзно ограничен в финансовом плане.

Напомним, что на данный момент «Барселона» под шефством Хави занимает четвёртую строчку в испанском чемпионате.