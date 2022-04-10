Хави назвал Бускетса лучшим опорником мира

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами очень высоко оценил игру испанского полузащитника «сине-гранатовых» Серхио Бускетса.

Хави заявил, что Бускетс, при всём уважении к бразильцу Каземиро, сейчас является лучшим опорником в мировом футболе, да ещё и с большим отрывом. Тренер каталонского клуба отметил, что Серхио делает всё на исключительном уровне, так что найти ему замену будет очень сложно.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Бускетс провёл в испанской лиге 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.