Симеоне посетовал на пенальти

В матче тридцать первого тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» гостил на Балеарских островах и благополучно проиграл там «Мальорке» - 0:1. Единственный гол матча был забит с пенальти, и Диего Симеоне, наставник «матрасников», считает исход игры несправедливым.

- Соперник серьезно подошел к игре, он испортил наш футбол. Поэтому у нас не было моментов, а они заработали пенальти, который решил исход поединка. Мы так и не смогли создать свои моменты, возможно, из-за усталости после матча Лиги чемпионов, но я не люблю оправдывать отсутствие игры такими факторами, - заявил Симеоне, слова которого цитирует TMW.