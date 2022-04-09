Соседи разошлись миром: «Вильярреал» и «Атлетик» обменялись голами

«Вильярреал» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче на 43-й минуте открыл Рауль Гарсия, которому ассистировал Икер Муньяин. На 60-й минуте Альфонсо Педраса сравнял счёт, воспользовавшись точным пасом со стороны Саму Чуквезе.
По результатам встречи «Вильярреал» остался на седьмой строчке (46 баллов), а «Атлетик» – на восьмой (45 баллов).
Протокол игры
|43'Гарсия Рауль (0:1)
|(1:1) Педраса Альфонсо60'
Асенхо Серхио•Марио Гаспар 78' (Коклен Франсис ( 78') •Орье Серж•Манди Аисса • 81'Педраса Альфонсо • 50'Чуквезе Саму 78' (Фойт Хуан ( 78') •Тригерос Мануэль 61' (Морено Херард ( 61') •Иборра Висенте•Пино Йереми 61' (Ло Чельсо Джовани ( 61') •Алькасер Пако 61' (Данджума Арно ( 61') •Гомес Мойсес
Унай Симон•Де Маркос Оскар 76' (Саррага Ойер ( 76') •Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Баленсиага Микель•Беренгер Алекс 66' (Уильямс Нико ( 66') •Венседор Унай 76' (Гарсия Дани ( 76') •Весга Микель 27' (Петхарроман Алекс ( 27' ) • 85'Муньяин Икер•Уильямс Иньяки•Гарсия Рауль 66' (Сансет Ойян ( 66')
09 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".