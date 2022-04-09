Соседи разошлись миром: «Вильярреал» и «Атлетик» обменялись голами

«Вильярреал» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл Рауль Гарсия, которому ассистировал Икер Муньяин. На 60-й минуте Альфонсо Педраса сравнял счёт, воспользовавшись точным пасом со стороны Саму Чуквезе.

По результатам встречи «Вильярреал» остался на седьмой строчке (46 баллов), а «Атлетик» – на восьмой (45 баллов).