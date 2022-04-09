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Чемпионат Испании. Ла Лига

Соседи разошлись миром: «Вильярреал» и «Атлетик» обменялись голами

09 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать
Вильярреал
1:1
Атлетик Б
окончен

«Вильярреал» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл Рауль Гарсия, которому ассистировал Икер Муньяин. На 60-й минуте Альфонсо Педраса сравнял счёт, воспользовавшись точным пасом со стороны Саму Чуквезе.

По результатам встречи «Вильярреал» остался на седьмой строчке (46 баллов), а «Атлетик» – на восьмой (45 баллов).

Протокол игры  
Вильярреал 1:1Атлетик Б
  43'Гарсия Рауль (0:1)
(1:1) Педраса Альфонсо60'   
Асенхо СерхиоМарио Гаспар  78' (Коклен Франсис (  78') Орье СержМанди Аисса   81'Педраса Альфонсо   50'Чуквезе Саму  78' (Фойт Хуан (  78') Тригерос Мануэль  61' (Морено Херард (  61') Иборра ВисентеПино Йереми  61' (Ло Чельсо Джовани (  61') Алькасер Пако  61' (Данджума Арно (  61') Гомес Мойсес
Запасные: Парехо ДаниэльПенья РубенАльбиоль РаульКапу ЭтьенРульи ХеронимоЭступиньян Первис
Унай СимонДе Маркос Оскар  76' (Саррага Ойер (  76') Вивиан ДаниэльЙерай АльваресБаленсиага МикельБеренгер Алекс  66' (Уильямс Нико (  66') Венседор Унай  76' (Гарсия Дани (  76') Весга Микель  27' (Петхарроман Алекс (  27'   85') Муньяин ИкерУильямс ИньякиГарсия Рауль  66' (Сансет Ойян (  66')
Запасные: Юри БерчичеСеррано НикоАгиррезабала ЖульенВильялибре АсьерНуньес УнайКапа Андер
09 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Кадис 1:2 Бетис 3.30 3.20 2.30
окончен Мальорка 1:0 Атлетико М 4.30 3.20 2.00
окончен Вильярреал 1:1 Атлетик Б 2.35 3.25 3.25
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
10.04  15:00 Осасуна ... Алавес 1.85 3.55 4.60
10.04  17:15 Эспаньол ... Сельта 2.70 3.30 2.75
10.04  19:30 Эльче ... Реал Сосьедад 4.10 3.50 1.97
10.04  22:00 Леванте ... Барселона 6.20 4.80 1.50
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Сегодня, 09 Апреля
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