«Атлетико» сенсационно проиграл «Мальорке» в 31-м туре Ла Лиги

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Мальорка» на стадионе «Визит Мальорка Эстади» смогла неожиданно победить «Атлетико».
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Косово Ведат Мурики на 68-й минуте. Он реализовал 11-метровый.
Таким образом, «Атлетико» прервал серию из шести матчей без поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне с 57 очками осталась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Севильи», которая идет на втором месте увеличилось до трех очков. «Бетис», идущий на пятом месте отстает от «матрасников» на одно очко.
«Мальорка» благодаря победе выбралась из зоны вылета и теперь с 29 очками располагается на 17-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат68'
Рико Серхио•Маффео Пабло•Раильо Антонио•Вальент Мартин•Оливан Бриан•Коста Хауме•Баба Иддрису 90' (Гренье Клеман ( 90') •Санчес Антонио 85' (Батталья Родриго ( 85') •Родригес Даниэль • 44'Мурики Ведат•Ли Кан Ин 54' (Кубо Такефуса ( 54')
Облак Ян•Савич Стефан • 80'Фелипе Аугусто IV 75' (Лоди Ренан ( 75') •Мандава Рейнилду • 66'Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго 62' (Врсалько Шиме ( 62' ) • 63'Кондогбия Жоффрей • 84'Коке Хорхе 46' (Кунья Матеус ( 46') •Карраско Янник•Суарес Луис 62' (Фелиш Жоау ( 62') •Гризманн Антуан 46' (Лемар Тома ( 46')
09 апреля. Стадион "Визит Мальорка Эстади".