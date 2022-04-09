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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сенсационно проиграл «Мальорке» в 31-м туре Ла Лиги

09 Апреля 2022 • 19:14 Комментировать
Мальорка
1:0
Атлетико М
окончен

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Мальорка» на стадионе «Визит Мальорка Эстади» смогла неожиданно победить «Атлетико».

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Косово Ведат Мурики на 68-й минуте. Он реализовал 11-метровый.

Таким образом, «Атлетико» прервал серию из шести матчей без поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне с 57 очками осталась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Севильи», которая идет на втором месте увеличилось до трех очков. «Бетис», идущий на пятом месте отстает от «матрасников» на одно очко.

«Мальорка» благодаря победе выбралась из зоны вылета и теперь с 29 очками располагается на 17-й строчке.    

Протокол игры  
Мальорка 1:0Атлетико М
(1:0) Мурики Ведат68'   
Рико СерхиоМаффео ПаблоРаильо АнтониоВальент МартинОливан БрианКоста ХаумеБаба Иддрису  90' (Гренье Клеман (  90') Санчес Антонио  85' (Батталья Родриго (  85') Родригес Даниэль   44'Мурики ВедатЛи Кан Ин  54' (Кубо Такефуса (  54')
Запасные: Хопп МэттьюФернандо НиньоАнхель ЛуисГонсалес ДжованниРейна МанолоПратс АбдонГайя ХосепДьедью Амат
Облак ЯнСавич Стефан   80'Фелипе Аугусто IV  75' (Лоди Ренан (  75') Мандава Рейнилду   66'Льоренте МаркосДе Пауль Родриго  62' (Врсалько Шиме (  62'   63') Кондогбия Жоффрей   84'Коке Хорхе  46' (Кунья Матеус (  46') Карраско ЯнникСуарес Луис  62' (Фелиш Жоау (  62') Гризманн Антуан  46' (Лемар Тома (  46')
Запасные: Эрмосо МариоВасс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано Хавьер
09 апреля. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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окончен Кадис 1:2 Бетис 3.30 3.20 2.30
окончен Мальорка 1:0 Атлетико М 4.30 3.20 2.00
Идет 24 минута Вильярреал 0:0 Атлетик Б 2.16 3.45 3.50
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
10.04  15:00 Осасуна ... Алавес 1.85 3.55 4.60
10.04  17:15 Эспаньол ... Сельта 2.70 3.30 2.75
10.04  19:30 Эльче ... Реал Сосьедад 4.10 3.50 1.97
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