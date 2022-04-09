Дани Алвес верит, что «Барселона» может выиграть титул в этом сезоне

Опытный бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес в разговоре с журналистами заявил, что каталонский клуб в этом сезоне вполне может выиграть чемпионский титул.

Алвес сказал, что шансы есть, пока турнир не закончился. Бразильский футболист отметил, что отставание от «Реала» очень велико, но каталонская команда сейчас находится в невероятной форме и вполне может наверстать упущенное. Дани добавил, что у «Реала» вполне может произойти спад в игре.

Напомним, что на данный момент «Реал» лидирует в таблице и опережает «сине-гранатовых» на 12 баллов.