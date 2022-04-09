Кассано: Роналду должен быть благодарен, что у него была возможность играть с Бензема

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано поделился с журналистами своим мнением по поводу французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Кассано заявил, что Бензема это центрфорвард с ногами Зидана. Антонио отметил, что Криштиану Роналду должен каждый день молиться на Карима и благодарить небеса за то, что у него была возможность играть вместе с французом.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами и 11 результативными передачами.