Анчелотти: Бэйл уже вошёл в историю «Реала»

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил журналистам о том, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл уже вписал своё имя в историю мадридского клуба.

Анчелотти сказал, что в последнее время у валлийского футболиста всё складывалось не лучшим образом, но благодаря своим титулами и голами Гарет абсолютно точно вошёл в историю мадридской команды. Карло отметил, что сейчас Бэйл находится в хорошей форме, так что валлиец хочет на позитивной ноте закончить карьеру в «Реале».

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге четыре матча и отметился одним забитым мячом.