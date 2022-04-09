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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле перейдёт в «ПСЖ», если из парижского клуба уйдёт Мбаппе

09 Апреля 2022 • 09:31 Комментировать

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле готов перебраться в «ПСЖ», но только в том случае, если парижскую команду покинет звёздный форвард Килиан Мбаппе.

По информации El Nacional, 24-летний французский футболист перейдёт в парижский клуб этим летом в том случае, если из «ПСЖ» всё же уйдёт Мбаппе. Напомним, что Дембеле станет свободным агентом и может бесплатно перебраться в парижскую команду. Мбаппе после окончания этого сезона собирается перейти в мадридский «Реал».

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 13 матчей, в которых забил один гол и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе Усман Дембеле
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