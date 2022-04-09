Дани Алвес: Никто из клуба пока не говорил со мной о новом контракте

Опытный бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал журналистам о том, как продвигаются переговоры с каталонским клубом по поводу нового контракта.

Дани сказал, что пока никто из руководителей «Барселоны» не говорил с ним о новом договоре. Алвес отметил, что ему ещё придется доказать, что он всё ещё достоин играть в каталонской команде. Бразилец добавил, что никаких официальных переговоров с «сине-гранатовыми» пока не было.

Напомним, что в этом сезоне Дани Алвес провёл в испанской лиге семь поединков, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.