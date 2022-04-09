Стало известно, какую травму получил Пике в матче с «Айнтрахтом»

Стал известен характер травмы опытного испанского защитника «Барселоны» Херарда Пике.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, у 35-летнего испанского футболиста выявлена мышечная травма левого бедра. Пока «Барселона» не объявила о сроках возвращения защитника в строй, но Херард точно пропустит предстоящий поединок «сине-гранатовых» в национальном чемпионате с «Леванте».

Напомним, что Херард Пике получил травму в первом тайме четвертьфинального матча Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.