Анчелотти высказался о своем будущем в «Реале»

Главный тренер Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов и прокомментировал свое будущее в Мадриде.

«В конце текущего розыгрыша руководство клуба оценит эффективность моей работы. Далее будет принято решение о будущем. Мне нравится Мадрид, клуб и окружающая атмосфера. Я готов трудиться и отдавать себя полностью.

Мы на финишной прямой. Нельзя сбавлять обороты. Главное — набрали форму. Скажу так: мы испекли торт, а теперь необходимо добавить глазурь этой команде» — сказал Анчелотти изданию As.