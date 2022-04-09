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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Арсенал» заинтересовался футболистом мадридского «Реала»

09 Апреля 2022 • 01:02 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продолжает рассматривает варианты продолжения карьеры. Лондонский «Арсенал» интересуется подписанием испанца и готов составить конкуренцию сразу нескольким клубам Европы.

Издание Defensa Central сообщает, что менеджмент «Арсенала» ставит переход Асенсио в приоритет. «Канониры» попытаются создать серьёзную конкуренцию «Милану».

Асенсио не устраивает количество игрового времени. Впервые испанец на полном серьёзе рассматривает уход из «Реала». Он готов стать центральной частью проекта в другом большом европейском клубе.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Марко Асенсио Рал Мадрид
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