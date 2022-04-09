«Арсенал» заинтересовался футболистом мадридского «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продолжает рассматривает варианты продолжения карьеры. Лондонский «Арсенал» интересуется подписанием испанца и готов составить конкуренцию сразу нескольким клубам Европы.
Издание Defensa Central сообщает, что менеджмент «Арсенала» ставит переход Асенсио в приоритет. «Канониры» попытаются создать серьёзную конкуренцию «Милану».
Асенсио не устраивает количество игрового времени. Впервые испанец на полном серьёзе рассматривает уход из «Реала». Он готов стать центральной частью проекта в другом большом европейском клубе.