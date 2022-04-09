Защитник «Реала» отказывается покидать команду

Мадридский «Реал» запланировал ряд продаж будущим летом, дабы выручить дополнительные средства на трансферы и разгрузить зарплатную ведомость. Издание El Nacional заявляет о том, что клуб отказывается от работы с защитником Хесусом Вальехо. Такое решение принял главный тренер Карло Анчелотти. Он не видит в Вальехо футболиста, который способен бороться и конкурировать за место в стартовом составе.

Вальехо имеет кардинально противоположное мнение. Футболист хочет остаться в Мадриде и продолжить работу.

Контракт с Вальехо действует до лета 2025 года.