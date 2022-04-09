Карраско возвращается в состав «Атлетико»

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» возвращается в состав команды после того, как перенес COVID-19 и был вынужден пропустить несколько матчей команды. Ожидалось, что Карраско сыграет в матче против «Манчестер Сити», но Симеоне решил не рисковать здоровьем футболиста и подождал до матча чемпионата. Сейчас же «матрасникам» предстоит сыграть с «Мальоркой», и Карраско попал в заявку команды Диего Симеоне.

Матч между «Мальоркой» и «Атлетико» начнется в 17:15 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.