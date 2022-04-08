Алвес считает, что «Барселоне» нужен Мбаппе, а не Холданн

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался по поводу возможных приобретений команды в летнее трансферное окно.

В интервью испанскому изданию Marca Алвес заявил, что на месте руководства «Барселоны» не стал бы тратить много денег для подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Алвес считает, что Килиан Мбаппе из «ПСЖ» подходит «Барсе» по стилю игры и он является лучим футболистом в мире на данный момент.

В нынешнем сезоне 23-летний француз провел за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, поразил ворота соперников 28 раз, при этом отметился 20 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 160 млн евро.