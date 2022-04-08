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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, как принимает критику в свой адрес

08 Апреля 2022 • 22:42 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Тренера выделяют только тогда, когда команда проигрывает. Нужно это принять, особенно если ты тренируешь «Реал» – лучшую команду, в которой можно находиться», — цитирует Анчелотти Marca.

В чемпионате Испании «Реал» возглавляет чемпионат, набрав 69 очков после 30 туров. Ближайший преследователь «Барселона» отстает на 12 очков.

В Лиге чемпионов «сливочные» в первом матче 1/4 финала на выезде победили «Челси» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 12 апреля.  


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