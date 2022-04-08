Симеоне мягко ответил на критику в свой адрес

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на критику, вызванную чрезмерно оборонительной игрой «матрасников».

Мадридский «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» в гостях (0:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, продемонстрировав, как показалось многим, чересчур ориентированный на оборону футбол. Среди критикующих оказался и известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки.

«Я не высказываю своё мнение о других. Каждый видит всё по-своему, любой подход следует уважать, – сказал Симеоне перед матчем Ла Лиги с «Мальоркой». – Мы продолжим работать со смирением, пытаясь сделать лучшее для «Атлетико». Чемпионат сильно отличается от Лиги чемпионов, и сейчас мы полностью сосредоточены на «Мальорке», – заявил аргентинец.