Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне мягко ответил на критику в свой адрес

08 Апреля 2022 • 21:08 Комментировать
Мальорка
...
Атлетико М
4.40 3.35 1.93
Через 19 ч. 8 мин.

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на критику, вызванную чрезмерно оборонительной игрой «матрасников».

Мадридский «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» в гостях (0:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, продемонстрировав, как показалось многим, чересчур ориентированный на оборону футбол. Среди критикующих оказался и известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки.

«Я не высказываю своё мнение о других. Каждый видит всё по-своему, любой подход следует уважать, – сказал Симеоне перед матчем Ла Лиги с «Мальоркой». – Мы продолжим работать со смирением, пытаясь сделать лучшее для «Атлетико». Чемпионат сильно отличается от Лиги чемпионов, и сейчас мы полностью сосредоточены на «Мальорке», – заявил аргентинец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЛЬОРКА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 1 минута Севилья 0:0 Гранада 1.43 4.50 8.20
09.04  15:00 Кадис ... Бетис 3.55 3.40 2.15
09.04  17:15 Мальорка ... Атлетико М 4.50 3.55 1.87
09.04  19:30 Вильярреал ... Атлетик Б 2.16 3.45 3.50
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
21:48 · Испания. Ла Лига
Стали известны первые два вопроса, которые задал вставший у руля «Барселоны» Хави каждому из футболистов
21:30 · Испания. Ла Лига
«Севилья» — «Гранада»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:08 · Испания. Ла Лига
Симеоне мягко ответил на критику в свой адрес
20:42 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт может покинуть «Барселону» ради игры на ЧМ-2022
20:33 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Барселоны» вернулся к тренировкам в общей группе
19:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассматривает подписание полузащитника «Реала»
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет арендовать Азара у «Реала», бельгиец сопротивляется уходить 1
19:23 · Испания. Ла Лига
Бензема является лучим бомбардиром в 2022 году, забив 17 мячей
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет за Окампоса 80 миллионов евро
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» оставит попытки подписать Аспиликуэту
14:27 · Испания. Ла Лига
Камбьяссо: «Для «Реала» Салах был бы полезнее, чем Левандовски»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял подтвердил, что с ним связывался «Атлетико»
12:36 · Испания. Ла Лига
Асенсио может перейти в «Арсенал»
12:31 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес рассчитывает продлить контракт с «Барселоной»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Рад успехам Ло Чельсо в «Вильярреале»
Все новости
Рекомендуем