«Барселона» рассматривает подписание полузащитника «Реала»

Руководители «Барселоны» продолжают изучать возможности для усиления клуба летом. Приоритет — подписание свободных агентов.

Издание Sport.es сообщает, что представители клуба связались с Иско.

Мадридский «Реал» не планирует продлевать сотрудничество с испанцем. Текущий договор действует до лета 2022 года.

Сегодня 29-летний футболист не подходит под требования Карло Анчелотти. Он перестал радовать болельщиков своей игрой, при этом получает очень высокую зарплату в Мадриде.

«Барселона» может подписать Иско в качестве свободного агента.