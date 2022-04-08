Защитник Дани Алвес рассчитывает продлить контракт с «Барселоной». Действующее соглашение истекает летом этого года.

В свою очередь, несмотря на его довольно преклонный возраст (38 лет), в «Барсе» по-прежнему заинтересована в том, чтобы он остался в клубе. В клубе считают, что им придется оставить его еще на год, потому что он доказал свою полезность.

Решение еще не принято, но все указывает на то, что он останется еще на год, возможно, до завершения карьеры в 2023 году. В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.