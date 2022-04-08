Эвра назвал Бензема лучшей «девяткой» в мире

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра назвал форварда мадридского «Реала» Карима Бензема лучшей «девяткой» в мире.

Бывший футболист «красных дьяволов» в своих социальных сетях опубликовал совместную фотографию с Бензема. Эвра написал, что считает французского форварда «Реала» лучшей «девяткой» в мире.

Напомним, что в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси» Карим Бензема оформил хет-трик. Мадридский «Реал» в итоге одержал победу со счётом 3:1. В Ла Лиге форвард забил 24 мяча в 26 встречах.