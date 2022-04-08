«Барселона» не станет удерживать Депая

«Барселона» не станет удерживать нападающего Мемфиса Депая, если поступит выгодное предложение.

Согласно сообщению испанского эксперта, если «Барселона» получит хорошее предложение по Депаю, он покинет клуб.

Несмотря на то, что Депай до сих пор является лучшим бомбардиром каталонского клуба в этом сезоне, он не имеет регулярного места в стартовом составе. Кроме того, ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется сразу несколькими нападающими в качестве потенциальных приобретений в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.