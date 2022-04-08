«Барселона» не проигрывает в 14 матчах кряду

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Айнтрахтом» в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы и продлили свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

Каталонская команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» со счётом 1:1. Подопечные Хави не проигрывают во всех турнирах в 14 встречах кряду. Стоит отметить, что последний раз «сине-гранатовые» проиграли в середине января, когда «Барселона» уступила «Атлетику» из Бильбао со счётом 2:3. После этого каталонцы одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью.

В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леванте».