Ротен назвал Бензема наследником Роналду в «Реале»

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен восхитился игрой нападающего Карима Бензема в мадридском «Реале».

Ротен сказал, что Бенезма делает невероятные вещи в самом престижном клубе мира. Жером отметил, что Карим стал наследником Криштиану Роналду и на данный момент является лидером мадридской команды. Экс-игрок добавил, что Бензема в 34 года задирает планку всё выше и выше.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанском чемпионате 26 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 11 ассистов.