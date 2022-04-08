Спортивный директор «Севильи» может перебраться в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» хочет летом назначить нового спортивного директора вместо бразильского специалиста Леонардо.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, представители парижской команды планируют пригласить на пост нового спортивного директора Рамона Мончи, который работает в «Севилье». Стоит отметить, что Мончи был бы не против поработать в парижском клубе, хотя и в «Севилье» на данный момент его всё устраивает.

Напомним, что пока «Севилья» занимает в испанском чемпионате четвёртую строчку. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.