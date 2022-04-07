Бартра: «Счастлив тем, что происходит в «Бетисе»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра поделился с журналистами своими мыслями по поводу нахождения в клубе.

«Я счастлив и благодарен за то, что мы пережили за последний год. Я имею в виду не только результаты или турнирную таблицу, но и чувство общности внутри команды, насколько ясно мы все понимаем, что хотим делать», - сказал Бартра.

На данный момент «Бетис» занимает пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от топ-4 на четыре очка.

«Здесь есть солидарность, которую я считаю очень важной. На личном уровне я горжусь тем, как здесь все проходит, и как важно создать команду-победителя», - сказал защитник «Бетиса».