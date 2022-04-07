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Будущее Луиса Суареса связывают с двумя турецкими клубами

07 Апреля 2022 • 20:37 Комментировать

Контракт Суареса с «Лос Рохибланкос» истекает в конце сезона, и, согласно Diario AS, ведутся многочисленные разговоры о его будущем. Сообщается, что футболистом интересуются два турецких клуба - «Бешикташ» и «Фенербахче».

Форвард является лучшим бомбардиром мадридского клуба в Ла Лиге, но, несмотря на это, еще будущее остается под вопросом. Суарес даже не вышел в стартовом составе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Атлетико Мадрид Фенербахче Луис Суарес
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