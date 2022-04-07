«Атлетико» и Бубакар Камара находятся на продвинутой стадии переговоров

Хавбек французского «Марселя» Бубакар Камара близок к переходу в мадридский «Атлетико» на правах свободного агента.

Контракт 22-летнего француза с «Марселем» истекает по окончании сезона и, как известно, не будет продлён. Интерес к Камара проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Однако мадридский «Атлетико», судя по всему, опередит английские клубы в борьбе за молодого полузащитника. По сведениям журналиста Николо Скира, футболист будет зарабатывать в Мадриде 4,5 млн евро в год, если согласится подписать контракт с «матрасниками».

Бубакар Камара провёл 37 матчей во всех турнирах текущего сезона за «Марсель», поразив ворота соперников один раз.