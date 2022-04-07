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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Если бы я мог, то немедленно бы подписал новый контракт с Дембеле

07 Апреля 2022 • 10:41 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави в разговоре с журналистами заявил, что очень хочет, чтобы французский полузащитник Усман Дембеле подписал новое соглашение с каталонским клубом.

Хави сказал, что если бы всё зависело только от него, то он бы немедленно подписал новое соглашение с французским футболистом. Тренер «Барселоны» отметил, что Усман при своих талантах может уже в самое ближайшее время стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Хави добавил, что Дембеле очень важен для каталонской команды.

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 13 поединков, в которых забил один мяч, но зато сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Усман Дембеле
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