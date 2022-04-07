Продолжение карьеры в «Барселоне» для Левандовски — реальный шаг

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не исключает своего переезда в Каталонию. О данной информации сообщает издание Bayern & Germany.
Источник только подтверждает предыдущие слухи, связанные с трансфером поляка в «Барселону».
Никакой договоренности между футболистом и «сине-гранатовыми» на данный момент нет. Окончательное решение о своем будущем Левандовски примет в конце мая.
Вариант с «Барселоной» всерьёз заинтересовал форварда.
Следует отметить, что Роберт мечтал надеть футболку мадридского «Реала», но летний переход Килиана Мбаппе либо Эрлинга Холанна не позволит футболисту продолжить карьеру в столичном гранде.