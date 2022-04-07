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Чемпионат Испании. Ла Лига

Продолжение карьеры в «Барселоне» для Левандовски — реальный шаг

07 Апреля 2022 • 05:03 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не исключает своего переезда в Каталонию. О данной информации сообщает издание Bayern & Germany.

Источник только подтверждает предыдущие слухи, связанные с трансфером поляка в «Барселону».

Никакой договоренности между футболистом и «сине-гранатовыми» на данный момент нет. Окончательное решение о своем будущем Левандовски примет в конце мая.

Вариант с «Барселоной» всерьёз заинтересовал форварда.

Следует отметить, что Роберт мечтал надеть футболку мадридского «Реала», но летний переход Килиана Мбаппе либо Эрлинга Холанна не позволит футболисту продолжить карьеру в столичном гранде.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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