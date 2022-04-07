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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Барселоны»: «Я бы похитил Дембеле ради того, чтобы оставить его в клубе»

07 Апреля 2022 • 03:40 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес дал понять, что готов сделать максимум ради сохранения своего партнера (Усмана Дембеле) в команде на следующий сезон.

«Я бы попросту похитил Дембеле, чтобы оставить его в «Барселоне». Это супер-клуб, один из лучших в мире.

К сожалению, существуют такие вещи, которые не могут касаться нас напрямую. Какое бы решение он не принял, я всегда пожелаю ему самого наилучшего» — сказал Торрес изданию Marca.

«Барселона» оформила трансфер Дембеле за 140 млн евро из Дортмунда. Текущий контракт француза с клубом заканчивается летом. Стороны не могут согласовать новое соглашение.


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Барселона Усман Дембеле Ферран Торрес
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