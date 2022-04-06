«Барселона» собирается купить Хави Галана

«Барселона» собирается купить защитника «Сельты» Хави Галана, сообщает AS. Футболист рассматривается как потенциальная замена Жорди Альбе, которому в марте исполнилось 33 года.

Галан перешел в «Сельту» из «Уэски» в начале этого сезона. Уточняется, что сделка между клубами может пройти в формате обмена игроками.

В этом сезоне Галан провел в Ла Лиге 29 матчей и отдал 3 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость 27-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро. Его контракт с «Сельтой» истекает в 2026 году.