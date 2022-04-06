«Алавес» определился с новым главным тренером

Руководство «Алавеса» определилось с новым главным тренером, которым стал молодой испанский специалист Хулио Веласкес.

Как сообщает пресс-служба «Алавеса», 40-летний испанский тренер официально возглавил команду, которая хочет сохранить прописку в испанском элитном дивизионе в этом сезоне. Стоит отметить, что Веласкес до этого работал в итальянском «Удинезе», нескольких португальских клубах и командах из испанской Сегунды. До этого «Алавесом» руководил Хосе Луис Мендилибар.

На данный момент футболисты «Алавеса» занимают предпоследнюю 19-ю строчку в таблице Ла Лиги и на шесть очков отстают от спасительного 17-го места.