Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне потерпел 100-е поражение у руля «Атлетико»

06 Апреля 2022 • 09:01 Комментировать

Аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне потерпел 100-е поражение в качестве главного тренера мадридской команды.

«Матрасники» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов на выезде минимально уступили «Манчестер Сити». Для Симеоне это поражение стало 100-м у руля мадридского клуба. Всего Диего провёл в «Атлетико» солидные 569 матчей, в которых одержал 337 побед, 132 раза сыграл вничью и потерпел 100 поражений.

Напомним, что в испанском чемпионате футболисты «Атлетико» занимают третью строчку в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
09:01 · Испания. Ла Лига
Симеоне потерпел 100-е поражение у руля «Атлетико»
05 Апреля
21:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила Рафинье контракт, рассчитанный до 2026 года
21:34 · Испания. Ла Лига
Роналдиньо: «Хави видел футбол по-особенному, даже когда был игроком»
19:31 · Испания. Ла Лига
Агент Араухо – о новом контракте с «Барселоной»: «Осталось уладить последние детали»
19:05 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» сравнялся с лучшими командами Европы по «сухим» матчам
15:55 · Испания. Ла Лига
Малком: «Общаюсь с Бускетсом и Альбой — они отличные ребята»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери сравнил работу тренером в «Ньюкасле» и «Арсенале»
14:35 · Германия. Бундеслига
Пау Торрес о Левандовски: «Он совершенный нападающий»
14:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова не смогла договориться с Дембеле, назначена новая встреча 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»
13:23 · Италия. Серия А
«Барселона» возобновила интерес к Рабьо
13:14 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Вернулся в сборную не для того, чтобы войти в историю»
12:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» презентовал Винисиуса Тобиаса
12:29 · Италия. Серия А
Дибала пообщался с Симеоне по поводу возможного перехода в «Атлетико»
12:03 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт
Все новости
Рекомендуем