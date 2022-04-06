Симеоне потерпел 100-е поражение у руля «Атлетико»

Аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне потерпел 100-е поражение в качестве главного тренера мадридской команды.

«Матрасники» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов на выезде минимально уступили «Манчестер Сити». Для Симеоне это поражение стало 100-м у руля мадридского клуба. Всего Диего провёл в «Атлетико» солидные 569 матчей, в которых одержал 337 побед, 132 раза сыграл вничью и потерпел 100 поражений.

Напомним, что в испанском чемпионате футболисты «Атлетико» занимают третью строчку в таблице.