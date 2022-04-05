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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» сравнялся с лучшими командами Европы по «сухим» матчам

05 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Эспаньол
окончен

«Реал Сосьедад» в очередной раз не пропустил в рамках лиги.

Сохранив свои ворота в неприкосновенности в матче испанской Ла Лиги против «Эспаньола» (1:0), коллектив из Сан-Себастьяна провёл свою 18-ю игру «на ноль» в текущем розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в топ-5 лигах Европы наряду с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», представляющими английскую Премьер-лигу.

Эти же команды лидируют и по проценту «сухих» матчей – 60% (18 из 30). Четвёртый результат у испанской «Севильи» (50%), а пятую строчку делят между собой лондонские «Арсенал» и «Челси» (по 44,8%).

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Челси Ливерпуль Севилья Манчестер Сити Реал Сосьедад Арсенал Лондон
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