«Реал Сосьедад» сравнялся с лучшими командами Европы по «сухим» матчам

«Реал Сосьедад» в очередной раз не пропустил в рамках лиги.

Сохранив свои ворота в неприкосновенности в матче испанской Ла Лиги против «Эспаньола» (1:0), коллектив из Сан-Себастьяна провёл свою 18-ю игру «на ноль» в текущем розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в топ-5 лигах Европы наряду с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», представляющими английскую Премьер-лигу.

Эти же команды лидируют и по проценту «сухих» матчей – 60% (18 из 30). Четвёртый результат у испанской «Севильи» (50%), а пятую строчку делят между собой лондонские «Арсенал» и «Челси» (по 44,8%).